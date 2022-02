Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Flüchtiger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss.

Lippe (ots)

Sonntagabend (20. Februar 2022) war eine 36-jährige Detmolderin mit ihrem VW auf der Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Klingenbergstraße fuhr sie mit geringer Geschwindigkeit auf den Wagen eines 46-jährigen Mannes aus Ibbenbühren auf. Dabei entstand nur geringer Sachschaden. Unmittelbar darauf prallte ein zunächst unbekannter Mann mit einem blauen Renault gegen das Heck des VWs. Dabei wurde ein 11-jähriges Kind im VW leicht verletzt. Statt anzuhalten drehte der Fahrer des Renaults seinen Wagen und fuhr in Richtung der Heidenoldendorfer Straße davon. Dank Zeugenaussagen und der Tatsache, dass ein 52-jähriger Mann aus Detmold, der das Geschehen beobachtet hatte und den flüchtigen Wagen kurz verfolgte, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es handelt sich um einen 26-Jährigen, der zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell