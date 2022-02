Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen Trickdiebinnen bestehlen ältere Dame.

Lippe (ots)

Samstagmorgen (19. Februar 2022) fiel eine 88-jährige Frau aus Bad Salzuflen einem Trickdiebstahl zum Opfer. Als sie gegen 11 Uhr ein Fachgeschäft für Wolle in der Krummen Straße verließ, wollte sie vermeintlich zufällig heruntergefallene Waren aufheben. Dabei "half" ihr eine der Täterinnen, während eine zweite Frau die Geldbörse des Opfers aus der Handtasche stahl. Die beiden Frauen entkamen mit Ausweispapieren, Geldkarten und etwas Bargeld. Beide Frauen sind zwischen 40 und 50 Jahre alt und haben schwarzes Haar. Eine trug eine Mütze und einen curryfarbenen Mantel. Die zweite Frau hatte einen blauen Wintermantel an. Hinweise zu dem Diebstahl oder zur Identität der beiden Täterinnen nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen entgegen, Telefon 05222/98180.

