Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Alarmauslösung verhindert Diebstahl.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte wollten am frühen Montagmorgen (21. Februar 2022) in ein Gebäude der Stadtwerke an der Uferstraße einbrechen. Die Täter traten gegen 1 Uhr eine Plexiglasscheibe ein und lösten dadurch den Alarm des gesicherten Gebäudes aus. Die Täter gaben ihren Einbruchversuch auf und entkamen unerkannt. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

