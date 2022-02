Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Bei einem Einbruch in das Bürogebäude einer Firma in der Sichterwiese fiel den Einbrechern ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Die Täter hebelten in der Nacht von Freitag auf Samstag (18. - 19. Februar 2022) eine Fenster auf und suchten in den Büroräumen nach wertvollen Gegenständen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell