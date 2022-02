Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Einbrecher bleiben ohne Beute.

Lippe (ots)

Ohne Beute zogen Einbrecher von dannen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag (18. - 19. Februar 2022) in ein Blumengeschäft in der Paderborner Straße eingedrungen waren. Die Täter hebelten zunächst vergeblich an einer Tür, bevor sie eine andere aufbrechen konnten. In dem Geschäft fanden sie keine Wertgegenstände, so dass sie ohne Beute wieder abzogen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter 05231/6090.

