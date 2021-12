Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Kein Schmuggelgut unter den Weihnachtsbaum

Lörrach. Weil am Rhein (ots)

Sie habe nur ein paar Weihnachtsgeschenke im Wert von ungefähr 200 Schweizer Franken für ihre Verwandten in Deutschland dabei, gab eine 56jährige Züricherin am 7. Dezember gegenüber Kontrollbeamten des Hauptzollamts Lörrach bei der Einreise über den Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn an. Ein Blick ins Fahrzeuginnere und den Kofferraum beförderte allerdings Kunstdrucke, Schokolade, Bücher, Bekleidung und Schmuck, alles im Gesamtwert von rund 6.000 Euro, zu Tage. Wegen versuchter Steuerhinterziehung wurde gegen die Frau ein Strafverfahren eingeleitet. Nach dem Abzug der Einreisefreimenge in Höhe von 300 Euro, wurden der Beschuldigten Abgaben in Höhe von 1.280 Euro berechnet. Nach zusätzlicher Hinterlegung eines Sicherheitsbetrags für die zu erwartende Strafe konnte die unehrliche Reisende ihre Fahrt mit den Geschenken fortsetzen.

