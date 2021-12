Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Mit 45 Kilogramm Marihuana über die französische Grenze eingereist

Neuenburg (ots)

Bereits am 20. November zog eine Kontrollstreife des Hauptzollamts Lörrach ein Fahrzeug mit portugiesischem Kennzeichen auf der Autobahn A 5 bei Neuenburg aus dem fließenden Verkehr. Der Fahrer mit Wohnsitz in der Region Stuttgart war gerade aus Frankreich eingereist. Sichtlich nervös händigte der Mann den Zollbeamten seine Papiere aus. Kein Wunder: Auf der Rückbank und im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zwei identische Reisetaschen, vollgepackt mit Vakuumbeuteln, welche getrocknete Pflanzenteile enthielten. Da es sich dabei augenscheinlich um Marihuana handelte, wurde gegen den Mann an Ort und Stelle ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Steuergesetze eingeleitet. Der Mann und sein Fahrzeug wurden zum Zollamt Weil am Rhein-Autobahn gebracht, wo dann auch das mutmaßliche Marihuana verwogen wurde. 45 Kilogramm stellten die Beamten fest. Im Straßenhandel hätte damit ein Erlös von rund 450.000 Euro erzielt werden können. Der Beschuldigte und die Drogen wurden anschließend zu weiteren Ermittlungen dem Zollfahndungsamt Stuttgart übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde vom zuständigen Amtsrichter Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell