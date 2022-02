Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. In Zweifamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen am Freitag (18. Februar 2022) in ein Zweifamilienhaus in der Bielefelder Straße ein. Zwischen zirka 11:30 Uhr und 14:15 Uhr brachen sie eine Kellertür auf. Sie suchten in beiden Wohnungen des Haues nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell