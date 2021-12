Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger auf Fußgängerüberweg angefahren

Bad Blankenburg (ots)

Ein 70-jähriger Daihatsu-Fahrer übersah Montagmittag einen Toyota, dessen 66-jährige Fahrerin verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg anhielt und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Der Toyota wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Fußgängerüberweg geschoben und erwischte dort einen 81-jährigen Fußgänger. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell