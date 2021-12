Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Rotheul (ots)

Am Sonntag gegen 3:30 Uhr geriet aus bisher ungeklärten Gründen ein teilweise renoviertes und unbewohntes Wohnhaus in der Unteren Dorfstraße in Rotheul in Vollbrand. Das Gebäude wurde dabei vollständig zerstört, wobei Sachschade von etwa 200.000 Euro entstand. Zahlreiche Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen zum Einsatz, um das Feuer zu löschen. Laut Feuerwehr verletzten sich drei Personen während der Löscharbeiten leicht. Diese wurden umgehend vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

