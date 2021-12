Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandstiftung an Papiertonnen

Saalfeld-Gorndorf (ots)

Am Samstag gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte einen Papiercontainer in der Lendenstreichstraße in Gorndorf sowie das darin befindliche Altpapier in Brand gesteckt hatten. Der Container brannte komplett ab. Eine danebenstehende Plastiktonne wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und verformte sich hierdurch. Der Brand einer weiteren Papiertonne wurde während der Anzeigenaufnahme auf dem Gelände der Grundschule in der Albert-Schweitzer-Straße in Gorndorf mitgeteilt. Auch in diesem Fall brannte die Papiertonne samt Inhalt komplett nieder. Ein Zeuge hatte zwei Jugendliche beobachtet, die zum Brandausbruch in Richtung Geraer Straße davon rannten. Beide waren zirka 15-17 Jahre alt, etwa 170 cm und 180 cm groß und schlank und dunkel bekleidet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

