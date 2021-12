Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Farbschmierereien

Saalfeld (ots)

In der Nacht zum Samstag beschmierten Unbekannte zwei Schaufenster in der Brudergasse in Saalfeld mit roter Farbe/Lack auf einer Fläche von etwa 2 Metern x 1 Meter. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

