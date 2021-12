Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kindergarten

Sonneberg (ots)

Zwischen dem 02.12.2021, 15:00 Uhr und dem 03.12.2021, 06:50 Uhr benutzten Unbekannte mehrere im Garten abgestellte Blumenkübel sowie Pflanzsteine und beschädigten damit die Fensterscheiben des Kindergartens in der Weidhäuser Straße in Sonneberg. Dabei entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Täter gelangten ins Gebäude, durchwühlten sämtliche Räume und ließen nach bisherigen Erkenntnissen Lebensmittel mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

