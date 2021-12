Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flüchtender Ladendieb im Supermarkt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am 03.12.2021, gegen 15:30 Uhr, in einem Supermarkt in Neuhaus am Rennweg einen Diebstahl zu begehen. Durch einen Ladendetektiv wurde der Täter dabei beobachtet, wie dieser mit seinem gut gefüllten Einkaufswagen den Markt verließ. Der Ladendetektiv eilte dem Täter hinterher und sicherte den Einkaufswagen mitsamt dem Beutegut (insgesamt Waren im Wert von 426,99 Euro), woraufhin der Täter flüchtete. Die Tathandlung und der Täter konnten durch Videokameras aufgezeichnet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

