Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Sachbeschädigungen

Saalfeld/Beulwitz (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen dem 04.12.2021, 08:30 Uhr und dem 05.12.2021, 07:00 Uhr den Weidezaun der Agrarproduktion Beulwitz an der Wittmannsgereuther Straße/Am Oberen Watzenbach in Saalfeld, sodass mehrere Kühe ausbüxten. Diese ließen sich nicht ohne weiteres vom zuständigen Mitarbeiter einfangen. Außerdem rissen die Täter mehrere Straßenschilder mit Fundament aus der Erde. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es zu einer weiteren Sachbeschädigung zwischen Beulwitz und Aue am Berg kam. Auch hier wurden Verkehrszeichen und Leitpfosten herausgerissen. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

