Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall An der Müß

B89

Sonneberg (ots)

Am Morgen des 03.12.2021, gegen 06:05 Uhr, kam es in Sonneberg an der Kreuzung B89 / An der Müß zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger und eine 47-Jährige befuhren mit ihren Pkws die B89 von der B4 kommend in Richtung Bettelhecken. An der Kreuzung B89 / An der Müß wollten beiden nach rechts abbiegen, wobei die 47-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste. Der hinter ihr fahrende 29-Jährige registrierte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf die 47-Jährige auf. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, wobei beide Fahrzeuge noch fahrbereit waren. Glücklicherweise wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell