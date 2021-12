Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahranfänger fährt alkoholisiert durch die Stadt

Sonneberg (ots)

Am 04.12.2021, gegen 01:30 Uhr, wurde durch die Beamte der PI Sonneberg ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in Sonneberg in der Wiesenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund von Alkoholgeruch in der Atemluft wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,22 Promille ergab. Daher wurde mit dem nunmehr Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurden sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahranfänger muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell