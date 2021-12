Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlimmeres verhindert...

Saalfeld (ots)

hat eine couragierte Saalfelderin am Samstag zur Mittagszeit. Die 29-jährige Polizistin bemerkte in ihrer Freizeit einen Pkw VW in der Saalstraße, der sich ohne Insassen auf dem abschüssigen Gelände plötzlich in Bewegung setzte. Der jungen Frau gelang es, den VW zu stoppen. Weitere Passanten kamen in der Folge zu Hilfe. Das Auto wurde mit Steinen gegen ein weiteres Wegrollen gesichert bis schließlich die Nutzerin eintraf. Allen engagierten Helfern gebührt an dieser Stelle ein großer Dank.

