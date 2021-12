Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in einer Garage

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Montag gegen 2:00 Uhr kam es auf bisher unbekannte Art und Weise zum Brand von Sperrmüll in einer Garage in der Leninstraße in Neuhaus am Rennweg. Diese brannte vollständig aus. Durch die Wärmeentwicklung und Rauchbildung wurden zwei angrenzende Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 03675 875-0.

