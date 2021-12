Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Lauscha (ots)

Am Sonntag gegen 3:30 Uhr versuchte ein Unbekannter durch ein tiefstehendes Fenster in den Kindergarten in Lauscha einzubrechen. Offenbar ist der Täter durch den akustischen- und optischen Alarm gestört worden und flüchtete. Trotz schneller und umfangreicher Ermittlungsarbeit der Polizei ist der Einbrecher noch nicht gefasst. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell