POL-LIP: Detmold. Einbruch in Tankstelle - Versuch Geldausgabeautomaten zu stehlen misslingt.

Am frühen Montagmorgen (21. Februar 2022), gegen 2:13 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten aus der "Avia"-Tankstelle an der Lageschen Straße zu stehlen. Zur Vorbereitung der Tat stiegen die Einbrecher zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Montagmorgen (18. - 21. Februar 2022) in eine Firma "Am Gelskamp" ein. Dort brachen sie ein Fenster auf und stahlen einen schwarzen VW Crafter vom Firmengelände. Ob die Einbrecher dort noch weitere Beute machen konnten, steht bislang nicht fest. Mit dem geklauten VW fuhren die Täter zum Tatort an der Lageschen Straße. Sie parkten den Wagen direkt vor der Eingangstür des Verkaufsgebäudes. Nach dem Aufbrechen der Tür wollten sie den Geldausgabeautomaten vermutlich mit dem VW aus dem Verkaufsraum reißen. Ein Zeuge hatte zwischenzeitlich gesehen, dass sich mindestens ein Täter an der Tür der Tankstelle zu schaffen gemacht hatte und informierte die Polizei. Die Beamten trafen einige Minuten später am Tatort ein. Die Täter hatten sich jedoch bereits zu Fuß aus dem Staub gemacht und das gestohlene Fahrzeug am Tatort zurückgelassen. Möglicherweise ist der schwarze VW Crafter, an dem sich Kennzeichen aus Lippe (LIP) befinden, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen irgendwo aufgefallen. Ihre Hinweise zu den beiden Taten Am Gelskamp und an der Avia-Tankstelle richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

