POL-RZ: Versuchter Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 26.12.2021 - Bargteheide

Am 26.12.2021, ist es gegen 03.15 Uhr ist es zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Straße Am Redder in Bargteheide gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher auf das Dach des Marktes, und versuchten dort die Decke gewaltsam zu öffnen, um so in den Innenraum des separat befindlichen Postshops zu gelangen. Ein Einstieg ins Objekt erfolgte nicht, da die Täter aufgrund einer akustischen Alarmauslösung bei der Tatausführung gestört wurden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zu diesem versuchten Einbruchsdiebstahl übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täter bei der Tatausführung bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell