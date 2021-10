Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrräder gestohlen

Schmalkalden (ots)

Aus einem Gemeinschaftsraum eines Mehrfamilienhauses im Grenzweg in Schmalkalden entwendeten unbekannte Langfinger in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend zwei Fahrräder. Es handelt sich um ein Damenrad der Firma Pegasus in der Farbe schwarz und um ein E-Bike der Marke Bulls. Zeugen melden sich bitte bei der Meininger Polizei unter der Nummer 03693 591-0.

