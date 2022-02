Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Ehepaar bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Dienstagmittag (22. Februar 2022) befuhr ein 84-jähriger Mann aus Lemgo mit seinem Ford die Straße Hangstein. Gegen 11:55 Uhr prallte der Ford aus bislang nicht geklärter Ursache gegen einen am Straßenrand geparkten Opel. Der Ford überschlug sich anschließend und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Sowohl der Fahrer als auch seine 80-jährige Ehefrau, die mit in dem Wagen saß, wurden schwer verletzt. Da sie in dem Ford eingeklemmt wurden, konnten sie erst nach der Befreiung durch die Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallursache geben können werden gebeten, sich unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell