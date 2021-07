Polizei Dortmund

POL-DO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0708

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Altenderner Straße am Mittwoch (7. Juli) hat die Polizei drei mutmaßliche Täter festgenommen. Einer der Männer forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhaltes. Ein Busfahrer lieferte den entscheidenden Tipp, der letztendlich zur Festnahme führte.

Der Überfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr vor dem Verkaufsraum einer Tankstelle. Den ersten Zeugenangaben zufolge betraten drei Tatverdächtige zunächst in Abwesenheit eines Angestellten die Räumlichkeiten. Einer der Männer ging zielstrebig in den Kassenbereich und versuchte durch mehrfaches Rütteln die Kasse zu öffnen - dies misslang jedoch.

Als sich der 39-jährige Angestellte wieder dem Verkaufsraum näherte traten die Männer aus dem Tankstellengebäude in den Außenbereich. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte einer der Täter die Herausgabe des Kasseninhaltes. Offenbar vom lauten Schrei "Überfall" abgelenkt, lief der Angestellte in Richtung Altenderner Straße, wo ein Busfahrer auf die Situation aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Das Trio flüchtete ohne Beute in Richtung Oberbeckerstraße.

Durch den entscheidenden Tipp eines weiteren Busfahrers konnten die Männer im Rahmen der Fahndung gegen 19.20 Uhr in einem Waldgebiet im Bereich "Am Wittfeld" / "Wald am Nierstefeldweg" festgenommen werden. Bei der Durchsuchung eines 18-Jährigen aus Bergkamen fanden die zivilen Beamten neben einer PTB-Waffe, Munition, ein Einhandmesser sowie Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Polizeibeamte brachten das Trio (18, 23 aus Lünen und 28 aus Ascheberg) ins Polizeigewahrsam. Sie sollen noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weitergehenden Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell