POL-DO: Festnahme nach versuchtem Diebstahl in der nördlichen Innenstadt

Ein Mann hat am Dienstag (6.7.) offenbar versucht, in der nördlichen Dortmunder Innenstadt Gegenstände aus einem Auto zu entwenden. Der Eigentümer konnte ihn stellen. Polizeibeamte nahmen ihn fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge lud ein 35-jähriger Dortmunder gegen 14.15 Uhr sein in der Heiligegartenstraße geparktes Auto aus. Als er in dem Zuge kurz in ein dortiges Restaurant ging, sah der spätere Tatverdächtige darin offenbar eine günstige Gelegenheit. Er stieg in das unverschlossene Fahrzeug und schaute sich nach möglicher Beute um. Kurz darauf kam der 35-Jährige zurück und sah den Fremden. Als dieser aus dem Auto sprang und fliehen wollte, hielt der Dortmunder ihn fest und alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den 23-Jährigen (ohne festen Wohnsitz) fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Der Mann steht im Verdacht, zuvor bereits in der Lambachstraße sowie in der Nordstraße insbesondere Kleidungsstücke aus dort geparkten Autos entwendet zu haben. Die Ermittlungen dazu dauern an.

