POL-DO: Mann in Barcelona-Trikot verletzt 31-Jährigen mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0703

Mit einem Messer verletzte ein derzeit unbekannter Täter am Dienstag (6.7.2021) in einem Kleingarten in Dortmund-Wambel einen 31-jährigen Mann. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen, der ein Barcelona-Trikot trug, und bittet Zeugen um Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher.

Der 31-Jährige und ein weiterer Mann hielten sich am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr im Vereinslokal der Kleingartenanlage "Friedlicher Nachbar" am Wambeler Hellweg auf. Etwa sieben Jugendliche tranken auf der Terrasse des Vereinsheims Alkohol und rissen einen Sonnenschirm aus der Verankerung.

Als der 31-Jährige seinen Pkw umsetzen wollte, um Sachbeschädigungen daran zu verhindern, ging der Tatverdächtige auf ihn zu und versuchte ihn, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, zunächst mit Fäusten ins Gesicht schlagen. Schließlich zog er ein Messer aus der Hosentasche und stach damit auf den Mann ein. Anschließend flüchtete die Gruppe Jugendlicher. Der durch den Messerstich verletzte Mann ging in das Lokal zurück und verriegelte die Tür.

Der Rettungsdienst versorgte den 31-Jährigen und transportierte ihn in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die am Dienstagabend in Wambel sechs bis acht Jugendliche bzw. junge Erwachsene gesehen haben. Darunter auch vier Mädchen, die zwischen 16 und 20 Jahre alt sein sollen.

Die Männer sind demnach ca. 20 Jahre alt. Der Haupttäter soll 20 bis 25 Jahre alt sein. Er ist ca. 1,88 Meter groß, hat eine kräftige Statur und schwarze lockige Haare (an der Seite kurz geschnitten). Am rechten Unterarm ist ein Tattoo zu erkennen. Zur Tatzeit trug er ein Trikot des spanischen Fußballclubs FC Barcelona.

Vermutlich nutzten Personen aus der Gruppe nach der Tat einen schwarzen VW-Golf (neueres Modell), um die Kleingartenanlage zu verlassen. Vermutlich beleidigte die Gruppe vor der Tat am Vereinsheim eine Frau, die sich in der Gartenanlage aufhielt.

Hinweise auf Verdächtige bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/123 7441.

