Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Geschäftseinbruch in Eving - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0705

Nach einem Geschäftseinbruch an der Evinger Straße hat die Polizei am Dienstagmorgen (6. Juli) einen Tatverdächtigen festgenommen. Weil ein Mann vom Tatort flüchtete, werden nun noch Zeugen gesucht.

Eine aufmerksame Passantin hatte der Polizei gegen 5.45 Uhr ihre Beobachtungen gemeldet: Durch einen Knall war sie auf eine beschädigte Scheibe an einem Ladenlokal unweit (südlich) der Einmündung Amtsstraße aufmerksam geworden. In dem Geschäft sah sie zwei Personen, von denen eine dann in Richtung Süden flüchtete.

Im Bereich Evinger Platz trafen die Beamten auf eine Person, die der Zeugenbeschreibung entsprach. Sie nahmen den 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Gewahrsam und mit zur nächstgelegenen Wache. Die zweite Person ist weiterhin flüchtig. Vermutlich entfernte sie sich über den Innenhof des Geschäfts.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass aus dem Geschäft offenbar Bargeld entwendet wurde.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts eine verdächtige Person beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

