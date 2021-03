Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Gestohlenes Fahrrad und Eigentümer eines gefundenen Fahrrades gesucht

Warendorf (ots)

Bereits am Mittwoch (17.03.2021) hat ein Unbekannter ein Pedelec vom Grundstück eines Fahrradhändlers an der Schürenstraße in Sassenberg gestohlen.

Vermutlich kam der unbekannte Täter mit einem "Stevens"-Herren-Fahrrad gegen Mittag bei dem Händler an und bat ihn etwas am Rad zu modifizieren. Während er den Auftrag erteilte, wirkte der Mann nervös. Später stellten Mitarbeiter des Geschäftes mit, dass dieses Fahrrad in eine Reihe weiterer Fahrräder geschoben wurde. Ein anderes Pedelec der Marke "Raymon", das in derselben Reihe stand, war dafür verschwunden.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 Meter, schlank, dunklerer Teint, er trug eine graue Jacke mit Kapuze, einen Gesichtsschutz und sprach gebrochenes Deutsch.

Wir suchen sowohl den Besitzer des abgestellten "Stevens"-Herren-Fahrrades (siehe Bild) als auch das gestohlene "Raymon"-Pedelec. Wer kann außerdem Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell