Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 24.3.2021 gegen 17.50 Uhr auf der Warendorfer Straße in Oelde ereignete. Der 74-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad vom Parkstreifen auf die Fahrbahn, um die Warendorfer Straße in Höhe der Friedrich-Harkort-Straße zu queren. Dabei wurde er von dem Pkw eines 21-Jährigen erfasst, der die Warendorfer Straße in Richtung Lette befuhr. Der Oelder versuchte noch durch ein Ausweich- und Bremsmanöver den Unfall zu verhindern. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der 74-jährige Oelder auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.050 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell