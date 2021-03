Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Motorradfahrer fiel wegen fehlendem Kennzeichen auf

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.3.2021 führten Polizisten gegen 16.20 Uhr eine Verkehrsüberwachung an der B 51 in Ostbevern durch, wo ihnen ein Motorrad wegen eines fehlenden Kennzeichens auffiel. Daraufhin folgten die Beamten dem Motorrad. Dessen Fahrer erkannte den folgenden Streifenwagen und erhöhte seine Geschwindigkeit. An der Kreuzung B 51/L 588 bog der Fahrer nach links in Richtung Beverstadion ab, wobei er das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Des Weiteren meldete sich ein Fahrradfahrer bei der Polizei. Dieser gab an, von dem Motorradfahrer in der Nähe des Stadions gefährdet worden zu sein. Die Polizisten hielten den 28-Jährigen im weiteren Verlauf an und überprüften ihn. Das Motorrad war zugelassen und der Sassenberger meinte, dass Kennzeichen verloren zu haben. Die Beamten leiteten gegen den Mann wegen seiner gefährdenden Fahrweise ein Ermittlungsverfahren ein.

