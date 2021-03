Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auf Verkehrskontrolle folgte Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.3.2021 führten Polizisten gegen 17.00 Uhr eine Verkehrskontrolle in Telgte, Münstertor durch. Sie hielen einen 22-jährigen Autofahrer an und überprüften ihn. Die Beamten stellten bei dem Münsteraner körperliche Auffälligkeiten fest und ließen ihn einen Drogenvortest durchführen. Das Ergebnis war positv, so dass für den jungen Mann die Entnahme einer Blutprobe folgte. Des Weiteren untersagten ihm die Einsatzkräfte vorläufig Kraftfahrzeuge zu fahren.

