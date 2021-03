Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Oelde. Taschendiebe unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.3.2021 bestahlen Unbekannte zwei Seniorinnen in einem Discounter an der Lindenstraße in Oelde. In beiden Fällen hatten die Frauen ihre Geldbörsen in der Jackentasche stecken. Einer der Geschädigten fielen zwei Frauen auf, die verdächtig um ihren Einkaufswagen liefen. Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und haben schulterlange dunkle glatte Haare. Wem sind die Frauen aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Information zum Taschendiebstahl:

Regelmäßig nimmt die Polizei Strafanzeigen auf, weil Unbekannte Geldbörsen aus Handtaschen, Jackentaschen oder Einkaufskörben stehlen. Dabei werden die Bestohlen in einigen Fällen abgelenkt, in anderen Fällen stellen sie erst später den Verlust der Wertgegenstände fest. Die Polizei empfiehlt Portemonnaies und andere Wertgegenstände eng am Körper, am besten in Innentaschen zu tragen. Eine gute Alternative sind Bauchgeldtaschen, die unter der Kleidung getragen werden können. Die Handtasche oder der Einkaufskorb, worin sich die Geldbörse befindet, sollte nicht unbeaufsichtigt bleiben. Gesundes Misstrauen ist angesagt, wenn Unbekannte Personen mit einem Anliegen ansprechen. Hierbei kann es sich um ein Ablenkungsmanöver handeln.

Weitere Informationen zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt es unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell