Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw kippt im Kreisel um - Autobahnanbindung blockiert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Im Kreisel in der Ludwigshafener Straße ist am Dienstagmorgen ein Lkw umgekippt. Dadurch war die Anbindung an die Autobahnanschlussstelle KL-Ost zur A6 blockiert. Die Abfahrt aus Richtung Mannheim kommend und die Auffahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken konnten über vier Stunden nicht genutzt werden.

Die Zugmaschine des Container-Fahrzeugs war - mitsamt gefülltem Container - aus bislang ungeklärter Ursache gegen 7.30 Uhr im Kreisel zur Seite gekippt; der Anhänger blieb stehen. Bis die Zugmaschine wieder auf die Räder gestellt werden konnte und die Fahrbahn vom verlorenen Grünschnitt befreit war, musste der Kreisel gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich zur genaueren ärztlichen Untersuchung ins nächste Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell