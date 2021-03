Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Lkw an Verkehrsunfall beteiligt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.3.2021 ereignete sich gegen 6.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten an der Kreuzung Nordholter Weg/Burbach in Walstedde. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Lkw die Straße Burbach. Als die Lünenerin die Kreuzung querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto eines 58-jährigen Drensteinfurters, der den Nordholter Weg befuhr. Rettungskräfte brachten beide Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw des Drensteinfurters wurde abgeschleppt. Der geschätze Sachschaden beträgt 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell