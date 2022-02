Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Kirche.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag (21./22. Februar 2022) gewaltsam in eine Kirche in der Pivitsheider Straße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und richteten damit einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro an. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

