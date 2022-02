POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei Lippe startet Kampagne zur Prävention von Verkehrsunfallfluchten.

Polizei Lippe

Polizei Lippe startet Kampagne zur Prävention von Verkehrsunfallfluchten.

Pro Jahr flüchten mehrere hundert Verkehrsteilnehmende nach einem Unfall statt ihren Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Immer wieder kommt es im gesamten lippischen Kreisgebiet aufs Neue zu Verkehrsunfallfluchten. Dies nimmt die Polizei Lippe zum Anlass mit der Kampagne #unfallfluchtnichtmitmir Bürgerinnen und Bürger deutlich darauf aufmerksam zu machen, dass es sich bei einer Flucht vom Unfallort nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern um eine schwerwiegende Straftat.

Über die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und Twitter wird in den nächsten Wochen detailliert zum wichtigen Thema Verkehrsunfallflucht aufgeklärt: Was ist zu tun, wenn ich einen Unfall verursacht habe? Welche Strafe erwartet mich nach einer Unfallflucht? Muss ich immer die Polizei rufen? Und reicht es eigentlich aus einen Zettel an der Scheibe des geschädigten Fahrzeugs zu hinterlassen? Weitere Informationen dazu finden Sie in einem ausführlichen Artikel auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/melden-statt-fluechten-was-nach-einem-verkehrsunfall-zu-tun-ist

Die Polizei Lippe appelliert an alle Lipperinnen und Lipper: Helfen Sie mit Unfallfluchten zu verhindern! Melden Sie einen Verkehrsunfall selbst bei der Polizei und machen Sie sich nicht strafbar!

