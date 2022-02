Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Gewerbebetrieb

Lippe (ots)

(KF)Am Samstag, gegen 16:30 h, kam es in einem Gewerbebetrieb an der Marie-Curie-Straße zunächst zu einer Alarmauslösung. Als der Firmenberechtigte und die Polizei kurze Zeit später dort eintrafen wurden keine Personen mehr angetroffen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich bisher unbekannte Täter Zutritt in das dortige Büro- und Gewerbegebäude verschafft hatten und im Gebäude eine weitere Tür zu einem Modellbahnshop aufgebrochen hatten. Offensichtlich wurden die Täter gestört und konnten deshalb keine Beute erlangen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell