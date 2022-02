Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Einbruch in Lagerhalle

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 18.02.2022 bis Donnerstag, 24.02.2022, drangen bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Postweg im Ortsteil Elbinxen ein. Die Täter knackten gewaltsam das Türschloss der Halle, schraubten anschließend den Katalysator eines dort abgestellten PKW ab und nahmen diesen mit. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

