Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Sonntagmittag (27.02.2022) geriet eine 35-Jährige in einer Rechtskurve der Stoddartstraße in den Gegenverkehr und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Frau aus Rietberg war kurz vor 13 Uhr mit ihrem schwarzen VW Golf in Richtung Plantagenweg unterwegs, als sie seitlich mit einem entgegenkommenden Opel Insignia kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungswagen zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Der 66-jährige Opelfahrer aus Lage blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Fahrbahn vorübergehend.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell