Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. In Schwimmbad eingestiegen - hoher Sachschaden.

Lippe (ots)

Einen hohen Sachschaden verursachten bislang unbekannte Einbrecher, die sich zwischen Sonntag- und Montagmorgen (27. - 28. Februar 2022) gewaltsam Zugang zum Freibad an der Oberen Dorfstraße verschafften. Die Täter brachen gleich mehrere Fenster und Türen im Bereich der Umkleidekabinen auf. Gestohlen wurde mindestens eine Akku-Kettensäge der Marke "Stihl". Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell