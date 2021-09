Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Verletzten - Beteiligte gesucht

Ein 20-Jähriger verursachte am Montagmittag mit seinem VW Polo einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1090 zwischen Wüstenrot und Weihenbronn. Der junge Mann kam gegen 12 Uhr vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Da zwei Fahrzeuge entgegenkamen, lenkte er nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr in eine Böschung und wurde durch den Aufprall aus seinem Polo geschleudert. Hierdurch wurde der 20-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug, das auf dem Dach zum Liegen kam, entstand Totalschaden von rund 1.000 Euro. Durch den Unfall wurden keine weiteren Personen verletzt. Möglicherweise kam es aber zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs. Einer der entgegenkommenden Fahrzeuglenker hielt an der Unfallstelle an. Der Fahrer oder die Fahrer eines kleinen, schwarzen SUV, setzte die Fahrt jedoch fort. Zur Klärung ob diese Person gefährdet wurde, wird diese selbst, oder Zeugen die Angaben zu dem Entgegenkommenden machen können, gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07314 5130, zu melden.

