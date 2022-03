Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerorde. Einbruch durch Ablenkung mit mieser Masche - Korrektur der Pressemeldung vom 24.03.2022, 8:52 Uhr

Warendorf (ots)

Eine miese Masche von Unbekannten hat zur Folge, dass am Mittwoch (22.03.2022, 13.30 Uhr) die Hilfsbereitschaft zweier Rentner ausgenutzt und in ein Haus in RINKERODE eingebrochen wurde.

Die 73 und 74 Jahre alten Rentner sind in ihrem Vorgarten von einer Unbekannten angesprochen worden. Diese täuschte eine Autopanne vor und bat die beiden um Hilfe. Im Glauben der fremden Frau zu helfen, reparierten sie den vermeintlichen Schaden am Auto. Während sich die drei in der Nähe des Autos befanden, hat sich allerdings ein Komplize der Frau Zugang zu dem Haus an der Straße Hemmer verschafft und Bargeld gestohlen.

Die Unbekannte fuhr nach rund 20 Minuten mit ihrem Auto weiter und das Paar bemerkte den Einbruch und Diebstahl. Auffallend war, dass die Tatverdächtige während des gesamten Gesprächs ihr Telefon in der Hand hielt. Sie wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, südländischen Typs, trug schwarze Kleidung, eine Sonnenbrille, wirkte sehr gepflegt, sprach gebrochen Deutsch. Sie fuhr in einem schwarzen VW Polo mit Dortmunder Ortskennung.

Wer kann Hinweise zu der Tatverdächtigen oder dem Komplizen machen? Hinweise nimmt die Polizei in AHLEN, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

