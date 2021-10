Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bleichstraße hat ein Motorradfahrer am Freitag schwere Verletzungen erlitten.

Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 08.40 Uhr auf der Savignystraße zur Bleichstraße und bog an der Einmündung nach links in Richtung Detmolder Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 55-jährigen Honda-Fahrers, der mit seinem Motorrad auf der Bleichstraße in Richtung Am Vorderflöß fuhr. Das Motorrad prallte gegen die linke vordere Ecke des Autos. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus nach Paderborn.

