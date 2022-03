Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn mit einem Zeugenaufruf zu tödl Verkehrsunfall vom 25.03.2022

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Aktualisierung zur Pressemitteilung v. 26.03.2022!

Zeugenaufruf!

Aglasterhausen: Motorradfahrer tödlich verunglückt Freitagabend, kurz vor 19.00 Uhr, überholte ein 22-jähriger Motorradfahrer, aus Aglasterhau-sen stammend, auf der L 590 von Schwarzach in Richtung Aglasterhausen zunächst einen PKW. Danach scherte er mit seinem Motorrad Kawasaki hinter einem Linienbus ein, um die-sen gleich anschließend auch zu überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem ordnungs-gemäß entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrer aus Haßmersheim. Der Kradlenker wird über den PKW geschleudert und prallt auf die Fahrbahn. Er erlag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt. Im Linienbus blieben die Fahrgäste und der Fahrer un-verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000,-- EUR. Ein Unfallgutachter wurde für die Ermittlungen hinzugezogen.

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, werden Zeugen gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion Weinsberg unter Tel. 07134-5130 in Verbindung zu setzen.

