POL-BOR: Isselburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter

Raesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat am Donnerstag in Raesfeld ein parkendes Auto angefahren. Der beschädigte gelbe Seat hatte vor an der Weseler Straße dem Rathaus gestanden, wo es zwischen 11.35 Uhr und 11.45 Uhr zu dem Unfall kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 ...

