Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Firmengebäude

Ahaus (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 06.15 Uhr, gelangten Einbrecher zunächst über die Straße Sunderhues Esch auf ein Firmengelände an der Von-Braun-Straße. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und konnten so in das Firmengebäude eindringen und Mitarbeiterspinde durchsuchen. Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

