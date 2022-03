Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachschaden angerichtet

Ahaus (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Bürogebäudes in Ahaus. Das Geschehen spielte sich zwischen Dienstag und Donnerstag an der van-Delden-Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

