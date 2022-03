Bocholt (ots) - Deutliche Lackschäden blieben am Mittwoch nach einem Unfall in Bocholt an einem grauen Hyundai zurück. Die verursachende Person entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr an der Reygersstraße. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: ...

