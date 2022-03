Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Borken - Landrat Dr. Kai Zwicker ehrt couragierte Bürger

Bild-Infos

Download

Ahaus / Borken (ots)

Ein brutaler Raubüberfall - flüchtende Täter - couragierte Zeugen - Festnahmen - Sicherstellungen - Untersuchungshaft: Leider keine Szenen eines Kriminalfilms, sondern Realität am Morgen des 16.02.2022 in der Ahauser Innenstadt, zu der wir mehrere Pressemeldungen veröffentlichten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5147792 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5148116 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5148493 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5149570 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5155718

Landrat Dr. Zwicker ehrte am Donnerstag, dem 10.03.2022 die Zeugen

Mohammad Rezai (23 Jahre, wohnhaft in Ahaus) und Timo Plaß (40 Jahre, wohnhaft in Coesfeld)

persönlich für deren couragiertes Einschreiten.

Mohammad Rezai war auf den Überfall aufmerksam geworden und hatte zusammen mit einem weiteren Zeugen (dieser konnte aus Termingründen leider an dem Ehrungstermin nicht teilnehmen) die Geschäftstür zugehalten, um die Täter am Verlassen zu hindern. Als einer der Täter mit einer Schusswaffe drohte und der zweite Täter mit einem Vorschlaghammer gegen die Scheibe der Tür schlug, gaben die Zeugen diese frei.

Zusammen mit Timo Plaß nahm Mohammad Rezai die Verfolgung der Täter auf. Timo Plaß informierte dabei laufend über den Notruf 110 die Polizei. Als einer der Täter in Richtung der Verfolger schoss, vergrößerte er den Abstand, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Mohammad Rezai verfolgte den Täter weiter. Als er ihn einholte, drehte dieser sich erneut um und zielte mit der Schusswaffe auf den Zeugen. Mohammad Rezai konnte eine Schussabgabe verhindern: Er überwältigte und entwaffnete den Täter. Zusammen mit Timo Plaß sicherte er die Situation bis zum Eintreffen der Polizei. Ein weiterer Zeuge (Hennig Wiethoeft, 18 Jahre, wohnhaft in Ahaus; terminlich am 10.03.22 leider ebenfalls verhindert) hatte den Zeugen Plaß auf eine Tüte aufmerksam gemacht, die einer der Täter während der Flucht weggeworfen hatte. Herr Plaß nahm die Tüte mit dem geraubten Schmuck an sich und übergab sie der Polizei.

Landrat Dr. Kai Zwicker, Polizeioberrat Daniel Sühling (stellvertretender Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz) und Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Höyng (stellvertretender Leiter der Direktion Kriminalität) bedankten sich für das außergewöhnlich couragierte, hilfsbereite und mutige Handeln der Zeugen und waren erleichtert, dass beiden nichts passiert war.

Der vor sechs Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtete Mohammad Rezai schilderte eindrücklich, dass er zwar Angst gehabt habe, aber unbedingt helfen wollte. Seine körperlichen Fähigkeiten als ehemaliger Wettkampfboxer kamen ihm bei der Risikoabwägung und beim Überwältigen des Täters sicher zu Gute.

Der Dank des Leiters der Kreispolizeibehörde Borken schloss auch die beiden Zeugen ein, die an dem Ehrungstermin nicht teilnehmen konnten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell